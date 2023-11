Your browser does not support the audio element.

Исследователи из Университета Шарджи в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) пришли к выводу, что в странах с развивающейся экономикой коррупция может способствовать улучшению экологической эффективности и экономических показателей. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cleaner Production (JCP).

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0