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Учёные ОАЭ выявили неожиданную пользу коррупции для экологии

1:41
Наука » Экология » Природа

Исследователи из Университета Шарджи в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) пришли к выводу, что в странах с развивающейся экономикой коррупция может способствовать улучшению экологической эффективности и экономических показателей. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cleaner Production (JCP).

Учёные ОАЭ выявили неожиданную пользу коррупции для экологии
Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

В рамках работы был предложен новый метод анализа данных байесовской эффективности (DEA) для изучения экологической эффективности в 144 странах, из которых 35 считаются развитыми, а остальные 109 — развивающимися.

Ученые проанализировали взаимосвязи между формальными институтами в государствах, учитывая такие факторы, как право голоса и ответственность, политическая стабильность, отсутствие насилия, деятельность правительства, качество регулирования, верховенство закона и уровень коррупции. По мнению авторов, статус страны как развивающейся или развитой играет важную роль в определении ее экологической эффективности.

"Коррупция может упростить экономическую деятельность и повысить экологическую эффективность в странах с ослабленными институтами", — отметил автор исследования, доктор Панайотис Зервопулос.

Однако учёный призвал не воспринимать этот вывод как оправдание самой коррупции, добавив, что в развитых странах более высокое качество контроля за экологической обстановкой обеспечивается благодаря хорошо налаженным институтам. В случаях, где эти институты функционируют неэффективно, коррупционные факторы могут способствовать сохранению природной среды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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