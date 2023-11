Your browser does not support the audio element.

Ученые обнаружили удивительное явление, напоминающее полярное сияние, в виде трескающихся радиоволн над поверхностью Солнца, которое поразительно схоже с северным сиянием на Земле.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0