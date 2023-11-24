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Астрономы впервые заметили полярное сияние на Солнце

3:00
Наука

Ученые обнаружили удивительное явление, напоминающее полярное сияние, в виде трескающихся радиоволн над поверхностью Солнца, которое поразительно схоже с северным сиянием на Земле.

Астрономы впервые заметили полярное сияние на Солнце
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Это световое шоу на Солнце произошло на высоте приблизительно 40 000 километров над солнечным пятном — областью с искривленным магнитным полем, представляющим собой темное пятно на поверхности нашей звезды. Астрономы на Земле наблюдали всплески радиоволн в течение недели.

Это явление ранее наблюдалось учеными в радиосигналах, исходящих от далеких звезд, но впервые такой сигнал был зафиксирован от нашего собственного Солнца. О своем открытии ученые поделились в статье, опубликованной 13 ноября в журнале Nature Astronomy.

"Это совсем не похоже на обычные кратковременные солнечные радиовсплески, которые обычно продолжаются минуты или часы. Это захватывающее открытие, которое может изменить наше понимание магнитных процессов в звездах," — отметил астроном Сиджи Ю из Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси (NJIT-CSTR).

Полярные сияния на Земле возникают из-за энергичных солнечных частиц, проникающих в атмосферу вблизи полюсов, где защитное магнитное поле самое слабое. Эти частицы возбуждают молекулы кислорода и азота, вызывая излучение света и создавая волнистые цветные занавеси на небе.

Солнечные обломки обычно выбрасываются от Солнца, когда магнитные поля вокруг солнечных пятен формируют изломы и затем ломаются. Это приводит к высвобождению энергии в виде солнечных вспышек и корональных выбросов массы.

Сфокусировав радиотелескоп на солнечное пятно, исследователи обнаружили свечение, подобное сиянию, вызванное ускорением электронов от солнечных вспышек вдоль мощных силовых линий магнитного поля солнечного пятна.

"В отличие от земных полярных сияний, эти выбросы полярных сияний в солнечных пятнах происходят на частотах от сотен тысяч кГц до примерно 1 миллиона кГц — это результат того, что магнитное поле солнечного пятна в тысячи раз сильнее, чем у Земли," — пояснил Ю.

Исследователи считают, что их открытие открывает новые пути для изучения солнечной активности, и они уже приступили к анализу архивных данных, чтобы обнаружить скрытые свидетельства прошлых солнечных полярных сияний.

"Мы начинаем разгадывать загадку взаимодействия энергичных частиц и магнитных полей в системе с долгоживущими солнечными пятнами. Это относится не только к нашему Солнцу, но и к звездам далеко за пределами нашей Солнечной системы." — отметил физик солнечной энергии из NJIT Сураджит Мондал.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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