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Российские программисты создали приложение для рыбаков

1:37
Наука

IT-компания "Дата Ист" из Новосибирска представила инновационное мобильное приложение для рыбаков, предоставляющее карты глубин водоемов. Приложение функционирует в автономном режиме и охватывает несколько регионов России.

Российские программисты создали приложение для рыбаков
Фото: Openverse by hans s is licensed under CC BY-ND 2.0

Оно включает интерактивные карты для таких территорий, как Пермский край, Удмуртия, Чувашия, Республика Марий Эл, а также области Новосибирска, Москвы, Ростова, Костромы, Иванова и Нижегорода.

Карты предоставляют информацию о рельефе дна водоемов, используя различные цвета и изобат-линии для обозначения глубин. Это обеспечивает быструю оценку местности, необходимую для успешной рыбалки. Пользователи могут определить глубину в различных участках, ориентироваться на водной местности, а также измерять расстояние и направление движения. Помимо этого, рыбаки могут устанавливать точки на карте, записывать свои маршруты и обмениваться информацией с друзьями, сообщает ТАСС.

Особенностью приложения является возможность использования карт без доступа к интернету. Достаточно установить специальное мобильное приложение и предварительно загрузить нужные карты на смартфон. В каталоге представлены как бесплатные, так и платные карты, предоставленные партнерами компании.

Мобильные карты глубин созданы на основе данных гидрографической съемки рельефа дна с применением специального оборудования, а их актуальность поддерживается регулярными замерами глубин.

ЭХОЛОТ В ТВОЁМ ТЕЛЕФОНЕ. КАК ИСКАТЬ МЕСТА ДЛЯ РЫБАЛКИ. ЛАЙФХАК
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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