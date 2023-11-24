В Турции обнаружены 2000 древних глиняных печатей, которыми запечатывали официальные римские документы

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В Турции археологи обнаружили более 2000 глиняных печатей, использованных древними чиновниками для закрепления государственных документов. Находка была сделана во время раскопок в Доличе, старинном римском городе недалеко от Газиантепа на юге Турции.

Фото: openverse by Simon A. Eugster is licensed under CC BY-SA 3.0

Размеры глиняных штампов варьируют от 5 до 20 миллиметров, и они использовались для отпечатывания документов, созданных из папируса и пергамента, материалов, получаемых из кожи овцы или козы. Каждая печать содержала изображение отдельного бога или религиозного символа.

"Эти глиняные печати представляют собой маленькие жетоны, использовавшиеся для запечатывания юридических документов и писем. Он также отметил, что на печатях изображены различные религиозные образы, портреты и иногда текстовые надписи" — подчеркнул Профессор археологии Михаэль Блёмер из Мюнстерского университета в Германии, участвовавший в раскопках.

Анализ этих изображений может предоставить информацию о культурной принадлежности жителей Доличи. Город когда-то был важным религиозным центром и служил священным местом римского бога Юпитера Долихена, покровителя небес и грома.

Открытые артефакты были обнаружены в руинах бывшего городского архива, используемого с середины второго по середину третьего века нашей эры. Несмотря на то, что здание практически полностью разрушено, археологи предполагают, что документы были уничтожены в 253 году нашей эры во время пожара, вызванного вторжением персидского царя Шапура I в римскую провинцию Сирия.

"Раскопки архива Доличи пролучат свет на структуру и организацию таких древних архитектурных сооружений" — выразил надежду Профессор Блёмер.

Это не первый случай обнаружения глиняных печатей в Доличе; в предыдущих раскопках было найдено около 4000 подобных артефактов, что свидетельствует о масштабе архива и количестве хранящихся там документов.