Более 3000 римских монет и драгоценных камней обнаружено на севере Италии

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Археологи, проводившие раскопки в Клатерне (или Клатерна), городе близ Болоньи в Италии, обнаружили впечатляющую коллекцию: более 3000 монет и 50 драгоценных камней, многие из которых украшены изображениями древнеримских божеств.

Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

"Мы имеем дело с крупнейшей нестратифицированной археологической территорией в Северной Италии". Из-за важности и количества находок можно говорить о Клатерне как о "северных Помпеях" — подчеркнула Лючия Боргонцони, заместитель государственного секретаря Министерства культуры

Ранее археологи обнаружили в Клатерне форум, улицы, разноцветную мозаику и римские бани. Новые раскопки привели к находке тысяч монет, в основном из серебра и бронзы. Одна из них, квинарий, серебряная монета от 97 года до нашей эры, была обнаружена в развалинах театра, подтверждая возведение сооружения в конце I века до нашей эры.

Эта находка не только подтверждает возраст сооружения, но и указывает на Клатерну как на "центр торговли" для древних римлян, имевший прямые связи с Римом.

"Это был торговый центр, имевший прямые контакты с Римом", — отметила Лючия Боргонцони.

Кроме того, археологи раскопали драгоценные камни с изображениями божеств и важных сооружений, включая тот же театр. Раскопки в Клатерне будут продолжаться, и на данный момент исследователи ознакомились только с одной десятой территории города. Министерство культуры Италии выражает надежду восстановить театр для будущего использования, подчеркивая, что большая часть этого уникального места еще остается неизведанной. Франческа Томба, суперинтендант Болоньи, подчеркнула: "Большая часть этого места еще не обнаружена".