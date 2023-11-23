Ученые раскрыли, что курение вейпа делает с легкими

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Томского государственного университета и Саратовского государственного университета, было направлено на изучение воздействия паров электронных сигарет на организм легких у млекопитающих.

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Лабораторные крысы подверглись воздействию пассивного вейпинга, вынужденно вдыхая смеси пропиленгликоля и глицерина. Однократное вдыхание электронной жидкости вызывало временные изменения в структуре легочной ткани, которые затем восстанавливались.

Тем не менее ученые отмечают, что продолжительное использование вейпов может привести к необратимым патологическим изменениям в легочной ткани.

Дальнейшие исследования будут направлены на расширение инструментальной базы и более детальное изучение данной проблемы, как сообщает РИА Новости.