Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Стародворье", "Ложкаревъ", "Сибирская коллекция": Роскачество назвало марки пельменей, в которых нашли бактерии
Губернатор ХМАО заявила, что можно обойтись без чиновников: "Есть президент и хватит"
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил «пушистую» чужую планету, с которой идет дождь из песка
Sabah: спецслужбы Турции спасли от "Моссада" хакера, взломавшего "Железный купол"
За распространение иноагентских материалов Минюст накажет штрафом в размере от 300 до 500 тысяч
The Guardian: экономика РФ в 2024 году будет расти в три раза быстрее, чем в ЕС
В Китае детские больницы переполнены пациентами с неизвестной болезнью
Замминистра юстиции РФ о штрафах за помощь господину Галкину* и другим иноагентам: "Помогаешь? Помогаешь"
В Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня

Ученые выявили вещества в пище, предотвращающие воспаление почек

1:40
Наука

Ученые из медицинского центра Университета Бонна установили, что различные формы витамина B2 способны снизить хроническое воспаление почек у мышей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые выявили вещества в пище, предотвращающие воспаление почек
Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

При гломерулонефрите, характерном хроническом воспалении почек, эти органы подвергаются атакам иммунной системы человека. Препараты, снижающие активность иммунитета, могут замедлить развитие болезни. Тем не менее в некоторых случаях они бывают неэффективными, и длительное повреждение почек может привести к утрате их функциональности.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что соединения, образующиеся из витаминов B2 и B9, могут активировать MAIT-клетки иммунной системы. Обычно они находятся в слизистых тканях и ответственны за быстрый отклик на инфекции. У мышей, у которых отсутствовали MAIT-клетки, гломерулонефрит продвигался особенно быстро, в то время как увеличение их количества защищало почки от повреждений.

Далее ученые провели эксперименты на мышах, которые показали, что лечение животных производными витамина B2 снижает воспаление в почках за счет активации MAIT-клеток. Защитный эффект был недостаточно сильным, чтобы полностью предотвратить гломерулонефрит, признали ученые. Однако производные витамина B2 могут стать дополнением к существующим методам лечения, повышая их эффективность или уменьшая необходимую дозу препаратов для подавления иммунитета.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова Александр Герцен — эмигрант по недоразумению Сергей Лебедев Оппозиция Сербии готовится к внеочередным выборам Михаил Плисюк
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Армения и Казахстан способствуют планам Запада по развалу системы безопасности РФ
Армения и Казахстан способствуют планам Запада по развалу системы безопасности РФ
Последние материалы
Замминистра юстиции РФ о штрафах за помощь господину Галкину* и другим иноагентам: "Помогаешь? Помогаешь"
В Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня
Президент Литвы потребовал от главы МИД страны "сесть и успокоиться" после его слов о России
Кадры смертельного боя от лица боевиков ВСУ в окопах под Авдеевкой
След крабов привел учёных к замечательному подводному открытию
Брянский суд дал 22 года члену ОПГ «Саранские» за убийство и бандитизм
Ученые выявили вещества в пище, предотвращающие воспаление почек
В аэропорту Перми эвакуировали людей из-за сообщений о подозрительных посылках 23 ноября
ХАМАС отказался сообщить Израилю маршрут следования заложников при их передаче
Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников