Ученые из медицинского центра Университета Бонна установили, что различные формы витамина B2 способны снизить хроническое воспаление почек у мышей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.
При гломерулонефрите, характерном хроническом воспалении почек, эти органы подвергаются атакам иммунной системы человека. Препараты, снижающие активность иммунитета, могут замедлить развитие болезни. Тем не менее в некоторых случаях они бывают неэффективными, и длительное повреждение почек может привести к утрате их функциональности.
В ходе нового исследования ученые обнаружили, что соединения, образующиеся из витаминов B2 и B9, могут активировать MAIT-клетки иммунной системы. Обычно они находятся в слизистых тканях и ответственны за быстрый отклик на инфекции. У мышей, у которых отсутствовали MAIT-клетки, гломерулонефрит продвигался особенно быстро, в то время как увеличение их количества защищало почки от повреждений.
Далее ученые провели эксперименты на мышах, которые показали, что лечение животных производными витамина B2 снижает воспаление в почках за счет активации MAIT-клеток. Защитный эффект был недостаточно сильным, чтобы полностью предотвратить гломерулонефрит, признали ученые. Однако производные витамина B2 могут стать дополнением к существующим методам лечения, повышая их эффективность или уменьшая необходимую дозу препаратов для подавления иммунитета.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.