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Академик РАН не ожидает появления сильного ИИ в ближайшие 10 лет

1:40
Наука

Разработка мощного искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем десятилетии маловероятна, и в мировом масштабе уже не ведется обсуждение о том, чтобы придать этой технологии статус субъекта общества. Об этом заявил директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова Российской академии наук Арутюн Аветисян.

Академик РАН не ожидает появления сильного ИИ в ближайшие 10 лет
Фото: dzen.ru

Эксперты называют мощным искусственным интеллектом ИИ общего уровня, способным мыслить и действовать. В настоящее время в различных областях применяются системы на основе слабого искусственного интеллекта (слабого ИИ), которые, используя математические алгоритмы, повышают эффективность анализа больших объемов данных и решают другие задачи.

"Я знаю об оптимистичном сценарии [экспертов], согласно которому мощный ИИ может появиться через 2-3 года. Моё мнение: в ближайшем десятилетии это маловероятно. <…> С точки зрения маркетинга, можно написать разные вещи [о таких разработках]. Но, в конечном итоге, это будет продвинутый, но не мощный искусственный интеллект в ближайшем будущем", — отметил Аветисян на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Он также подчеркнул, что на мировом уровне уже не ведется обсуждение о том, чтобы наделить ИИ субъектностью.

"Все юридические стандарты по всему миру, включая США, <…> не предусматривают никакой субъектности. Это всего лишь чрезвычайно сложная информационно-технологическая разработка", — заключил член Российской академии наук.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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