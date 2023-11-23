Разработка мощного искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем десятилетии маловероятна, и в мировом масштабе уже не ведется обсуждение о том, чтобы придать этой технологии статус субъекта общества. Об этом заявил директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова Российской академии наук Арутюн Аветисян.
Эксперты называют мощным искусственным интеллектом ИИ общего уровня, способным мыслить и действовать. В настоящее время в различных областях применяются системы на основе слабого искусственного интеллекта (слабого ИИ), которые, используя математические алгоритмы, повышают эффективность анализа больших объемов данных и решают другие задачи.
"Я знаю об оптимистичном сценарии [экспертов], согласно которому мощный ИИ может появиться через 2-3 года. Моё мнение: в ближайшем десятилетии это маловероятно. <…> С точки зрения маркетинга, можно написать разные вещи [о таких разработках]. Но, в конечном итоге, это будет продвинутый, но не мощный искусственный интеллект в ближайшем будущем", — отметил Аветисян на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Он также подчеркнул, что на мировом уровне уже не ведется обсуждение о том, чтобы наделить ИИ субъектностью.
"Все юридические стандарты по всему миру, включая США, <…> не предусматривают никакой субъектности. Это всего лишь чрезвычайно сложная информационно-технологическая разработка", — заключил член Российской академии наук.
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