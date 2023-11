Найдена группа крови людей, стареющих медленнее всех

Европейские ученые выявили связь между группой крови и процессом старения. Оказалось, что люди с третьей группой крови, достигшие преклонного возраста, выглядят моложе сверстников. Этот эффект объясняется более высоким уровнем резервов в костном мозге у данной группы, что способствует уменьшению повреждений клеток и, следовательно, замедлению процесса старения.

Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.