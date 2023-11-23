Найдена группа крови людей, стареющих медленнее всех

Европейские ученые выявили связь между группой крови и процессом старения. Оказалось, что люди с третьей группой крови, достигшие преклонного возраста, выглядят моложе сверстников. Этот эффект объясняется более высоким уровнем резервов в костном мозге у данной группы, что способствует уменьшению повреждений клеток и, следовательно, замедлению процесса старения.

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Однако стоит отметить, что обладатели третьей группы крови не обязательно являются самыми долго живущими людьми. Звание долгожителей скорее претендуют представители четвертой группы крови, которые, хоть и не выглядят моложе, чем другие, но обладают долгим сроком жизни.

Ученые также подчеркивают, что характеристики крови могут давать некоторую информацию о личности человека. Так, люди с первой группой крови часто проявляют сексуальность и амбициозность, вторая группа ассоциируется с сдержанностью и трудолюбием, третья — с чувствительностью и независимостью, а четвертая — с романтичностью. Эту информацию предоставило издание Planet Today.