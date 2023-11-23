Найдена группа крови людей, стареющих медленнее всех

Европейские ученые выявили связь между группой крови и процессом старения. Оказалось, что люди с третьей группой крови, достигшие преклонного возраста, выглядят моложе сверстников. Этот эффект объясняется более высоким уровнем резервов в костном мозге у данной группы, что способствует уменьшению повреждений клеток и, следовательно, замедлению процесса старения.
Однако стоит отметить, что обладатели третьей группы крови не обязательно являются самыми долго живущими людьми. Звание долгожителей скорее претендуют представители четвертой группы крови, которые, хоть и не выглядят моложе, чем другие, но обладают долгим сроком жизни.
Ученые также подчеркивают, что характеристики крови могут давать некоторую информацию о личности человека. Так, люди с первой группой крови часто проявляют сексуальность и амбициозность, вторая группа ассоциируется с сдержанностью и трудолюбием, третья — с чувствительностью и независимостью, а четвертая — с романтичностью. Эту информацию предоставило издание Planet Today.
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