В Google Chrome перестанут работать многие расширения, в том числе блокировщики рекламы и родительский контроль, следует из сообщения в блоге компании.
На днях корпорация уведомила о возобновлении перехода на API Manifest V3. В сообщении уточняется, что с июня 2024 года будет прекращена поддержка расширений с поддержкой предыдущей спецификации Manifest V2.
К ним относятся все плагины фильтрации контента на страницах: блокировщики рекламы, антивирусное ПО, родительский контроль и т. п. Разработчики готовы их переделать, но опасаются, что новая API искусственно ограничит функциональность.
Google уверяет, что делает всё ради блага пользователей: слишком широкие возможности для расширений позволяли им, мол, красть и даже изменять конфиденциальные данные.
Переход на Manifest V3 предстоит всем браузерам на движке Chromium, включая Edge, Firefox и Safari, но пока неясно, что будет в них с блокировщиками.
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