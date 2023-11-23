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В Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы

1:08
Наука » Технологии » Интернет

В Google Chrome перестанут работать многие расширения, в том числе блокировщики рекламы и родительский контроль, следует из сообщения в блоге компании.

В Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы
Фото: Depositphotos

На днях корпорация уведомила о возобновлении перехода на API Manifest V3. В сообщении уточняется, что с июня 2024 года будет прекращена поддержка расширений с поддержкой предыдущей спецификации Manifest V2.

К ним относятся все плагины фильтрации контента на страницах: блокировщики рекламы, антивирусное ПО, родительский контроль и т. п. Разработчики готовы их переделать, но опасаются, что новая API искусственно ограничит функциональность.

Google уверяет, что делает всё ради блага пользователей: слишком широкие возможности для расширений позволяли им, мол, красть и даже изменять конфиденциальные данные.

Переход на Manifest V3 предстоит всем браузерам на движке Chromium, включая Edge, Firefox и Safari, но пока неясно, что будет в них с блокировщиками.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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