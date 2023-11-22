Найден способ предсказать риск рака легкого у некурящих

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, демонстрирующее возможность эффективного выявления высокого риска рака у некурящих людей по рентгеновским снимкам легких, будет представлено на ежегодной конференции Радиологического Общества Северной Америки (RSNA).

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на то, что курение признано основным фактором риска развития рака легких, около 10-20% случаев этого заболевания отмечается у людей, никогда не куривших, то есть у тех, кто никогда не употреблял сигареты или выкуривал менее 100 сигарет за всю свою жизнь.

В новом исследовании ученые из Гарвардской медицинской школы создали алгоритм глубокого обучения под названием "CXR-Lung-Risk", используя 147 497 рентгенограмм грудной клетки, полученных от более чем 40 тысяч человек.

Ученые проверили модель на 17 407 пациентах среднего возраста 63 года. ИИ классифицировал 28% из них как людей с высоким риском рака легких. Даже после коррекции на пол, возраст и перенесенные легочные инфекции, риск развития рака легких у этих пациентов оказался в 2,1 раза выше, чем у группы с низким риском. У 2,9% из этой группы пациентов впоследствии был поставлен диагноз рака легких.

Эти данные говорят о том, что таким пациентам рекомендуется проходить скрининг рака с использованием КТ, более информативного метода исследования. Таким образом, данное исследование подтверждает возможность использования искусственного интеллекта для выявления некурящих пациентов, которые нуждаются в более тщательном скрининге рака легких.