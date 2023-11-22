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Ученые выяснили, что дети начинают учить язык еще до рождения

2:38
Наука

Итальянские ученые из университета в Падуе пришли к выводу, что процесс освоения языка у младенцев начинается задолго до их рождения. Эти результаты были опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv), сообщает Газета.Ru.

Ученые выяснили, что дети начинают учить язык еще до рождения
Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Согласно предыдущим исследованиям, еще к седьмому месяцу беременности нерожденные дети способны воспринимать звуки за пределами материнского тела, распознавать голос матери и даже воспринимать ритм и мелодии речи, издаваемые в утробе.

В рамках нового исследования 33 новорожденных, чьи матери говорили на французском, участвовали в эксперименте. Детям показывали детскую сказку "Златовласка и три медведя" на французском, английском и испанском языках, одновременно измеряя активность их мозга с использованием энцефалографии (ЭЭГ).

Основным выводом исследования стало то, что у новорожденных, последних, кто слушал французский, наблюдались усиленные долгосрочные временные корреляции (LRTC) в колебаниях мозга. Эти LRTC связаны с восприятием и обработкой речи.

Проще говоря, знакомство с французским языком сразу после рождения оказывает заметное воздействие на нервную активность младенцев.

Исследователи использовали метод, называемый "анализ колебаний без тренда" (DFA), для измерения силы LRTC в мозговой активности детей. Они отметили, что LRTC были усилены в тета-диапазоне, который связан с речевыми элементами на уровне слогов. Это подтверждает идею того, что мозг младенцев настраивается на лингвистические элементы, с которыми они сталкиваются еще внутриутробно.

Исследование также рассматривало влияние языкового воздействия в пренатальном периоде. У младенцев, слушавших французский, наблюдалось значительное увеличение LRTC после воздействия, в то время как у тех, кто слушал испанский или английский, такого эффекта не было.

Это указывает на то, что пренатальный языковой опыт играет роль в формировании нейронных реакций новорожденных на язык.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что дети обладают способностью быстро учить и обрабатывать речь еще до своего появления на свет. Исследование также предполагает, что человеческий мозг, возможно, уже настроен на эффективную обработку речи, что лежит в основе впечатляющих способностей к изучению языка, наблюдаемых у младенцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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