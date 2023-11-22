Футуролог Кононов назвал ИИ опасностью для всего человечества

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейросети сегодня применяются в различных областях, включая промышленность и медицину, но они еще далеки от подлинного искусственного интеллекта. Футуролог Александр Кононов высказал мнение, что человечество не должно исследовать путь создания самосознательного ИИ, оставляя его в роли "прикладного мозга".

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Он выразил опасения относительно возможных угроз, сравнивая это с ситуацией самовоспроизводимых нанороботов. Кононов подчеркнул, что искусственный интеллект должен оставаться помощником человека, подчиняясь его воле.

"Не понимаю, зачем создавать новый вид, который будет во всем превосходить нас и конкурировать с нами?" — приводит слова Кононова Общественная Служба Новостей.

Футуролог предложил развивать ИИ как дополнение к человеческому мозгу, интегрируя его возможности для обеспечения совместного развития.

Александр Кононов также призвал к тщательному балансу между развитием технологий и предотвращением потенциальных угроз, считая, что человечество должно становиться сильнее и умнее, но сохранять контроль над созданными машинами, чтобы избежать возможных негативных последствий.

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