Нейросети сегодня применяются в различных областях, включая промышленность и медицину, но они еще далеки от подлинного искусственного интеллекта. Футуролог Александр Кононов высказал мнение, что человечество не должно исследовать путь создания самосознательного ИИ, оставляя его в роли "прикладного мозга".
Он выразил опасения относительно возможных угроз, сравнивая это с ситуацией самовоспроизводимых нанороботов. Кононов подчеркнул, что искусственный интеллект должен оставаться помощником человека, подчиняясь его воле.
"Не понимаю, зачем создавать новый вид, который будет во всем превосходить нас и конкурировать с нами?" — приводит слова Кононова Общественная Служба Новостей.
Футуролог предложил развивать ИИ как дополнение к человеческому мозгу, интегрируя его возможности для обеспечения совместного развития.
Александр Кононов также призвал к тщательному балансу между развитием технологий и предотвращением потенциальных угроз, считая, что человечество должно становиться сильнее и умнее, но сохранять контроль над созданными машинами, чтобы избежать возможных негативных последствий.
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