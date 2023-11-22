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Астрономы обнаружили самый старый и удалённый квазар

Наука

Астрономы, с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА (JWST) и рентгеновской обсерватории Чандра, обнаружили самый старый и удалённый квазар, излучающий рентгеновские лучи, в известной Вселенной. По всей видимости, этот квазар питается "семенем" древней сверхмассивной черной дыры.

Астрономы обнаружили самый старый и удалённый квазар
Фото: openverse by James Webb Space Telescope is licensed under CC BY 2.0

Квазары представляют собой яркие центры активных галактик, питающихся активными сверхмассивными черными дырами, заставляя материю излучать интенсивное тепловое излучение во время питания. Они могут быть настолько яркими, что перекрывают свет каждой звезды в окружающей галактике.

Этот первоначальный квазар, обозначенный как UHZ1, был обнаружен в рентгеновском свете, излучаемом космосом более 450 миллионов лет назад. Таким образом, он путешествовал по Вселенной около 13,7 миллиарда лет, чтобы достичь нас. Этот квазар может являться примером "семени" черной дыры в ранней Вселенной, что поможет понять, как сверхмассивные черные дыры достигли огромных масс.

"Это увлекательная возможность обнаружить сверхмассивную черную дыру в центре галактики всего через 450 миллионов лет после Большого взрыва", — отмечает соавтор исследования Приямвада Натараджан, профессор астрономии и физики в Йельском университете.

Открытие UHZ1 описано в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Ученые предполагают, что сверхмассивные черные дыры выросли из "зародышей черных дыр" в ранней Вселенной, постепенно поглощая материю и сливаясь с другими черными дырами. Вопрос заключается в том, насколько большими были эти семена изначально.

Одна из теорий предполагает, что ранняя Вселенная была наполнена "семенами света" - черными дырами, образовавшимися при взрывах сверхновых, когда массивные звезды иссякли и коллапсировали под гравитацией. Однако это не дает достаточного времени для роста сверхмассивных черных дыр до миллионов или миллиардов солнечных масс в те ранние периоды.

Идея "тяжелых семян" предполагает, что зародыши тяжелых черных дыр могут образовываться в галактиках-спутниках, где звездообразование подавлено. Эти тяжелые зародыши затем могут сливаться с основными галактиками, создавая сверхмассивные черные дыры.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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