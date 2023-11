Астрономы, с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА (JWST) и рентгеновской обсерватории Чандра, обнаружили самый старый и удалённый квазар, излучающий рентгеновские лучи, в известной Вселенной. По всей видимости, этот квазар питается "семенем" древней сверхмассивной черной дыры.

Фото: openverse by James Webb Space Telescope is licensed under CC BY 2.0