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Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш

2:34
Наука

Во время своего первого пролета над астероидом 1 ноября миссия НАСА "Люси" обнаружила наличие небольшой луны вокруг астероида главного пояса Динкинеш. Дополнительные изображения раскрыли новый  аспект: луна Динкинеша оказалась не одним, а двумя небольшими спутниками. Спутники-близнецы изначально казались единым объектом из-за их близкого расположения, что приводит к соприкосновению на орбите.

Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Фото: openverse by dingopup is licensed under CC BY-SA 2.0

Динкинеш, также известный как "Динки", обладает диаметром около 790 метров, что делает его самым маленьким астероидом главного пояса, изученным космическим аппаратом. С 1999 года астрономы наблюдали за Динкинешем, отмечая необычные колебания его яркости. Однако наличие спутников, особенно двух, было неожиданным. По данным Люси, суммарный диаметр двух спутников составляет 220 метров.

Термин "контактная двойная система" используется для описания пары небесных тел, вращающихся настолько близко, что сливаются в единое целое на орбите. Эти системы часто имеют форму арахиса или груши и могут быть распространенными в Солнечной системе, как подтвердил космический корабль "Новые горизонты" в 2019 году, обнаружив контактную двойную систему у Аррокота в поясе Койпера за орбитой Нептуна. Многие астероиды и кометы, кажется, также образуют контактные двойные системы.

Необычностью спутников Динкинеша является равный размер обеих частей. Большинство контактных двойных систем обычно имеют неравные компоненты. Ученые НАСА признают, что гравитационное слитие двух тел одинакового размера представляет собой загадку, и выражают интерес к дальнейшему изучению этого явления.

Облететь Динкинеш не было первоочередной целью миссии "Люси", а была добавлена в ее расписание как подготовка перед основной задачей — изучением троянских астероидов Юпитера. Если все пойдет по плану, "Люси" доберется до этих далеких космических объектов в 2027 году. Однако первоначальные результаты показывают, что оборудование "Люси" превосходно справляется с задачей, исследовательская группа даже планирует запросить снимки другого астероида главного пояса, Дональдджохансона, при его мимолете в 2025 году.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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