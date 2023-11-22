Ученые подтвердили "инопланетное происхождение" кулона Тутанхамона

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Международная группа исследователей с применением передовых технологий выяснила, что загадочное желтое стекло ливийской пустыни возникло в результате столкновения метеорита с поверхностью Земли. Именно из этого стекла был изготовлен известный кулон Тутанхамона.

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В процессе исследования ученые из университетов и научных центров Германии, Египта и Марокко изучили образцы так называемого "желтого стекла", которое давно обнаруживается на территории ливийской пустыни, известной как Великое Песчаное море. Эта пустыня, соединяющая Египет и Ливию, имеет площадь 72 тысячи квадратных метров.

"Если вы окажетесь в определенной части пустыни на юго-востоке Ливии и юго-западе Египта, то заметите кусочки желтого стекла, разбросанные по песчаному ландшафту", — отмечают исследователи.

Впервые оно было описано в научной статье в 1933 году и известно как стекло ливийской пустыни. Коллекционеры минералов ценят его за красоту, относительную редкость и загадочность. Кулон, найденный в гробнице египетского фараона Тутанхамона, содержит осколок такого стекла, как сообщает Phys.org

Загадкой остается то, что ливийское желтое стекло по своему составу не поддается аналогии ни с одним естественным стеклом в мире. Вопросы его происхождения волнуют ученых уже почти столетие. В 1996 году в рамках другого исследования было установлено, что возраст этого стекла составляет около 29 миллионов лет. Позднее было подтверждено, что исходный материал состоял из зерен кварца, покрытых глинистыми минералами, а также оксидами железа и титана.

В новом исследовании ученые рассмотрели два образца стекла, приобретенных у местного жителя. Эти образцы были обнаружены в районе Аль-Джауф на юго-востоке Ливии. Их изучали при помощи современной техники просвечивающей электронной микроскопии, позволяющей рассмотреть даже мельчайшие частицы материала в 20 000 раз меньшие, чем толщина листа бумаги, как утверждают исследователи.

"Используя метод сверхбольшого увеличения, мы обнаружили в этом стекле мелкие минералы, различные типы оксида циркония. Минералы состоят из химических элементов, атомы которых образуют правильную трехмерную упаковку. Одна из полиморфных модификаций, которую мы наблюдали в стекле ливийской пустыни, называется кубическим цирконием — тот вид, который встречается в некоторых ювелирных изделиях в качестве синтетической замены алмазов. Этот минерал может образоваться только при высокой температуре от 2250 до 2700 градусов по Цельсию", — сообщают авторы работы.

Также был обнаружен очень редкий полиморф, известный как орто-II. И он образуется только при очень высоком давлении — около 130 000 атмосфер. Сопоставив параметры давления и температуры, необходимые для образования указанных полиморфов, ученые пришли к выводу, что стекло могло образоваться только при столкновении с метеоритом или в результате взрыва атомной бомбы.

Учитывая возраст образцов, исследователи предпочли теорию о метеорите. Тем не менее, остается загадкой отсутствие метеоритных кратеров в ливийской пустыне. Ближайшие известные метеоритные кратеры GP и Oasis, диаметр которых составляет 2 и 18 километров соответственно, находятся довольно далеко от места обнаружения изученного в лаборатории стекла, и к тому же они являются слишком маленькими для такого мощного удара.