Ученые выяснили, что мясоедам свойственна замкнутость

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Ученые из Цюрихского университета в Швейцарии пришли к выводу, что мясоедам свойственны характеристики, такие как замкнутость и непреклонность, в то время как веганы обычно проявляют открытость и покладистость. Эти результаты были опубликованы в журнале ScienceDirect.

Фото: Нейросеть Шедеврум

С целью выявления факторов, которые мотивируют людей выбирать вегетарианское и веганское типы питания, исследователи проанализировали 17 исследований, посвященных роли определенных личностных черт в выборе диеты. В учебном процессе приняли участие около 70 тысяч человек из различных стран, таких как Германия, США и Новая Зеландия. В ходе исследования использовался опросник под названием "Большая пятерка", с помощью которого ученые оценивали уровень открытости, уступчивости, невротизма, добросовестности и экстраверсии респондентов (их способность получать удовольствие от общения).

Выявлено, что веганы и вегетарианцы чаще демонстрировали открытость по сравнению с мясоедами. Поклонники этих диет также оказались более покладистыми и уступчивыми. В свою очередь, мясоедам были свойственны замкнутость и упрямство. Стоит отметить, что исследование не выявило устойчивых связей между невротизмом, экстраверсией, добросовестностью и типом питания.

Если бы мясоеды вели себя как ВЕГАНЫ