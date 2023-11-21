Новосибирские ученые разработали метод контроля за кровяными клетками с использованием лазера

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В Новосибирском государственном университете создан уникальный метод управления кровеносными клетками, направленный на снижение риска инфарктов и инсультов. Согласно информации от ТАСС, разработка заключается в воздействии на тромбоциты с использованием лазерных импульсов, что обеспечивает наблюдение за их поведением при взаимодействии с активирующими веществами в режиме реального времени.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Тромбоциты играют важную роль в процессе свертывания крови и обеспечивают защиту организма от кровотечений. При повреждении сосуда образуются специальные вещества, создающие тромбы на стенках сосуда для прекращения кровотечения. Однако при определенных заболеваниях избыточная активация тромбов может привести к закупорке сосудов, что вызывает различные серьезные проблемы, такие как инфаркты, инсульты и тромбозы, сообщает atas.info.

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