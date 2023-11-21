ER: кофейная гуща защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний

Ученые из Техасского университета в Эль-Пасо обнаружили, что вещества, извлекаемые из кофейной гущи, могут иметь потенциал для противостояния нейродегенеративным изменениям в мозге, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Эти вещества, полученные из кофеиновой кислоты, могут быть использованы для создания углеродных квантовых точек. Эти точки, в свою очередь, могут защищать ткани мозга, удаляя свободные радикалы и предотвращая окисление, не вызывая существенных побочных эффектов.
Ученые подчеркнули, что кофейная кислота, принадлежащая к семейству полифенолов, обладает уникальными антиоксидантными свойствами и способна проникать через гематоэнцефалический барьер, воздействуя на клетки внутри мозга.
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