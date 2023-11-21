Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продолжение сериала «Не родись красивой» выйдет в 2024 году
Жестокая битва у Работино: окопы завалены трупами ВСУ, пылает техника США
В Кисловодске проверяют сообщение о минировании всех школ
Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на российский рынок
Леонид Кучма вычеркнул из своей книги все добрые слова о РФ: выжгла сама Россия
Школьник инсценировал своё ограбление, чтобы потратить родительские деньги
США назвали условие для дальнейшей поддержки Киева
В комитете Госдумы по здравоохранению: затяжной ОРВИ объясняется осложнениями
Иммунолог Жемчугов объяснил, что может способствовать появлению затяжного ОРВИ

Раскрыта 400-летняя загадка, почему у ранних взрывчатых веществ фиолетовый дым

2:14
Наука

Ученые из Бристольского университета раскрыли тайну появления фиолетового дыма при взрыве гремучего золота, первого в истории известного взрывчатого вещества. Это решение проливает свет на 400-летнюю алхимическую загадку. Статья их исследования была опубликована на сервере препринтов arXiv.

Раскрыта 400-летняя загадка, почему у ранних взрывчатых веществ фиолетовый дым
Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Гремучее золото было обнаружено алхимиками в XVI веке и представляет собой смесь различных соединений, при этом аммиак играет ключевую роль в взрывной силе этого вещества.

Немецкий алхимик Зебальд Шварцер в 1585 году заметил необычный фиолетовый дым при взрыве гремучего золота. Позднее этот материал изучали великие химики XVII и XVIII веков, включая Роберта Гука и Антуана Лавуазье.

Хотя рецепт гремучего золота был известен на протяжении веков, вопрос о том, почему при его взрыве образуется фиолетовый дым, оставался открытым.

Долгое время предполагалось, но не доказывалось, что интенсивный фиолетовый цвет облака обусловлен наличием наночастиц золота. Теперь команда профессора Саймона Холла из Бристольского университета изменила ситуацию.

"Я рад, что наша команда смогла ответить на этот вопрос и улучшить наше понимание этого материала", — отметил профессор Холл.

"Наш эксперимент заключался в создании гремучего золота, затем мы подрывали 5 мг образцов на алюминиевой фольге, нагревая ее. Дым мы улавливали с помощью медных сеток и затем анализировали образец под просвечивающим электронным микроскопом. Мы обнаружили сферические наночастицы золота в дыме, подтверждая тем самым теорию о роли золота в загадочном дыме", — пояснил профессор Холл.

Решив одну из исторических научных загадок, профессор Холл и его команда планируют использовать этот метод для изучения природы облаков, образуемых другими взрывчатыми металлами, такими как платина, серебро, свинец и ртуть, по вопросу которых остаются многие неразгаданные тайны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Последние материалы
В Кисловодске проверяют сообщение о минировании всех школ
Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на российский рынок
Леонид Кучма вычеркнул из своей книги все добрые слова о РФ: выжгла сама Россия
Школьник инсценировал своё ограбление, чтобы потратить родительские деньги
США назвали условие для дальнейшей поддержки Киева
В комитете Госдумы по здравоохранению: затяжной ОРВИ объясняется осложнениями
Иммунолог Жемчугов объяснил, что может способствовать появлению затяжного ОРВИ
Киев танки не получит: Израиль раздумал продавать "Меркавы" в Европу
Поклонники SHAMAN рассказали о сюжетах фанфиков про артиста
Диетолог: употребление жареной и солёной рыбы нужно ограничить при заболеваниях почек и гипертонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников