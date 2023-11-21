Раскрыта 400-летняя загадка, почему у ранних взрывчатых веществ фиолетовый дым

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Ученые из Бристольского университета раскрыли тайну появления фиолетового дыма при взрыве гремучего золота, первого в истории известного взрывчатого вещества. Это решение проливает свет на 400-летнюю алхимическую загадку. Статья их исследования была опубликована на сервере препринтов arXiv.

Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Гремучее золото было обнаружено алхимиками в XVI веке и представляет собой смесь различных соединений, при этом аммиак играет ключевую роль в взрывной силе этого вещества.

Немецкий алхимик Зебальд Шварцер в 1585 году заметил необычный фиолетовый дым при взрыве гремучего золота. Позднее этот материал изучали великие химики XVII и XVIII веков, включая Роберта Гука и Антуана Лавуазье.

Хотя рецепт гремучего золота был известен на протяжении веков, вопрос о том, почему при его взрыве образуется фиолетовый дым, оставался открытым.

Долгое время предполагалось, но не доказывалось, что интенсивный фиолетовый цвет облака обусловлен наличием наночастиц золота. Теперь команда профессора Саймона Холла из Бристольского университета изменила ситуацию.

"Я рад, что наша команда смогла ответить на этот вопрос и улучшить наше понимание этого материала", — отметил профессор Холл. "Наш эксперимент заключался в создании гремучего золота, затем мы подрывали 5 мг образцов на алюминиевой фольге, нагревая ее. Дым мы улавливали с помощью медных сеток и затем анализировали образец под просвечивающим электронным микроскопом. Мы обнаружили сферические наночастицы золота в дыме, подтверждая тем самым теорию о роли золота в загадочном дыме", — пояснил профессор Холл.

Решив одну из исторических научных загадок, профессор Холл и его команда планируют использовать этот метод для изучения природы облаков, образуемых другими взрывчатыми металлами, такими как платина, серебро, свинец и ртуть, по вопросу которых остаются многие неразгаданные тайны.