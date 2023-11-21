Учёные Германии нашли связь между сладкими напитками и риском деменции

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из университета имени Юстуса Либиха в Гисене, Германия, выяснили реальное воздействие сладких газированных напитков на состояние головного мозга.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Проведенные исследования показали, что избыточное употребление сахара в жидкой форме увеличивает риск развития слабоумия и болезни Альцгеймера. Подробный анализ состояния здоровья более 186,5 тысяч человек подтвердил этот факт. В частности, речь идет о сладких соках, газировке и молочных коктейлях. Несмотря на распространенное мнение о их полезности, содержание сахара в них свидетельствует об обратном.

Пищевые привычки оказывают существенное воздействие на общее состояние здоровья человека, затрагивая как работу внутренних органов, так и состояние головного мозга. Более благоприятными для организма напитками считаются чай и кофе.

В общем, предпочтение следует отдавать полезным и не слишком сладким жидкостям, которые в первую очередь утоляют жажду и не конфликтуют с употребленной пищей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание BioMed Central.