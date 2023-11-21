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В Сербии археологи обнаружили древний пенис-оберег от злой энергии

1:03
Наука

При раскопках древнеримского города Виминациум на территории современной Сербии археологи обнаружили интригующую находку — ветряной колокольчик, выполненный в виде крылатого фаллоса.

В Сербии археологи обнаружили древний пенис-оберег от злой энергии
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Подвешенное на крыльце здания, это причудливое творение служило двойной цели — приносило удачу и отгоняло злую энергию, сообщает IFL Science.

Этот артефакт, изготовленный из бронзы, представляет собой четыре колокола на цепочке, кульминацией которых является мифическое существо, называемое фасцинум — летающий пенис с ногами. На большинстве изображений фасцинума сам фаллос имеет свой отросток, а в качестве хвоста у него выступает еще один фаллос.

Точное расположение, строение и форма тинтиннабулума, покрытого грязью и ожидающего реставрации, пока не установлены. Подобные фаллосы часто использовались в качестве талисманов для защиты римских младенцев в эпоху высокой детской смертности.

Виминациум Сербия - Удивительный римский город и военный лагерь - Археологический парк Виминациум
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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