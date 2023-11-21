Ученые заявили, что глобальное потепление угрожает полезным бактериям

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые предупреждают, что глобальное потепление представляет серьезную угрозу для обширного числа полезных бактерий на Земле. Согласно данным, опубликованным в журнале Nature Food, изменения климата могут привести к увеличению потерь почвенных микробов в 8,5 раза.

Фото: CreativeCommons by Lima Andruška is licensed under CC BY-SA 2.0.

Международный коллектив ученых, включающий американских, китайских, британских, эстонских и других специалистов, провел исследование, в результате которого было прогнозировано значительное снижение количества полезных бактерий для растений. Глобальное потепление станет причиной этого явления.

Оказалось, что ценные почвенные бактерии, играющие ключевую роль в развитии сельскохозяйственных культур и разнообразных экосистем, могут начать исчезать под воздействием изменения климата на планете. Целые сообщества микроорганизмов подвергаются угрозе. Эти бактерии осуществляют разложение мертвых органических веществ до минеральных, что является неотъемлемой частью процесса, необходимого для нормального функционирования биоценозов.

По мнению ученых, если выбросы парниковых газов увеличатся в три раза к 2075 году, количество почвенных микроорганизмов сократится на 80% в регионах планеты на уровне 0,60%. Для обеспечения глобальной продовольственной безопасности специалисты предлагают стимулировать инновации в сельском хозяйстве.