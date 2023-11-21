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Голодание помогает бороться с болезнью Альцгеймера

3:18
Наука

Новые исследования выявили неожиданный положительный эффект от периодического голодания при наличии болезни Альцгеймера, который нормализует нарушенный сон.

Голодание помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Свежие научные исследования показали, что прерывистое голодание может значительно улучшить нарушения сна у мышей с моделью болезни Альцгеймера (БА). Это исследование подчеркивает глубокое воздействие цикла "питание-голодание" на внутренние часы организма, как сообщает The Scientist.

Под руководством доцента кафедры неврологии и патологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Паулы Десплатс было проведено исследование, утверждающее, что более сорока процентов генов, ответственных за синтез белков у человека, согласованы с 24-часовым циклом, который регулируется группой нейронов в мозге, координирующих клеточное время. Метаболический ответ на цикл питания также играет важную роль в регуляции этих биологических часов.

Десплатс подчеркнула важность цикла "питание-голодание" для обучения циркадному ритму, особенно в контексте БА, где у 80% пациентов нарушаются циркадные ритмы, ведущие к изменениям в сне, бодрствовании, дневной сонливости, ночному возбуждению, путанице сознания и иногда агрессии.

Исследование также включало генетически модифицированных мышей, предрасположенных к развитию БА, подвергнутых периодическому голоданию с ограничением доступа к пище в течение шести часов в сутки. Этот метод не включал ограничения калорийности или изменения рациона. Результаты оказались впечатляющими: у мышей улучшились сон, метаболизм, память, познавательные способности, уровень отложений амилоида в мозге снизился, а также сократилась активность нейровоспалительных генов. Исследование демонстрирует, что периодическое голодание восстанавливает ритмическую активность генов, аффектированных при БА, существенно снижает отложения амилоида и улучшает когнитивные функции и поведение во время сна и бодрствования, превосходя все ожидания.

Профессор геронтологии и биологических наук Университета Южной Калифорнии, директор Института долголетия, Вальтер Лонго, подтвердил, что время приема пищи влияет на циркадные часы. Он отметил, что периодическое голодание приносит многочисленные метаболические преимущества, такие как снижение воспаления, стимулирование процессов поддержания клеток и переключение энергетического метаболизма от глюкозы к кетонам, которые более полезны для мозга.

Лонго считает, что эти результаты обещают быть перспективными для будущих клинических исследований. Периодическое голодание может стать эффективным, простым и доступным методом для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера. Десплатс также подчеркивает влияние окружающей среды на активность генов и функции мозга, предполагая, что наш образ жизни и когнитивные способности могут быть более тесно связаны с режимом нашего дня, чем предполагалось ранее.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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