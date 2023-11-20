Ученые при помощи спутников обнаружили следы древней цивилизации в Сербии

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Университетского колледжа Дублина, совместно с учеными из Сербии и Словении, провела анализ спутниковых снимков Южно-Карпатского бассейна в Центральной Европе. В результате было выявлено более 100 ранее неизвестных археологических объектов, возведенных приблизительно 3500 лет назад.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно сообщению портала Heritage Daily, обнаруженные артефакты в основном находятся на территории Сербии и не видны невооруженным глазом с земли.

Некоторые из крупных находок уже были известны науке, однако новое исследование неожиданно выявило, что эти города-крепости, стоявшие в те времена, были возведены не случайным образом. Их общее расположение создавало сеть тесно связанных и взаимозависимых сообществ, где численность населения, вероятно, достигала десятков тысяч человек.

Более 100 таких структур были выявлены внутри Южно-Карпатского бассейна, особенно в районах реки Тиса. Эти объекты были охарактеризованы в исследовательской статье под названием "Группа участков Тисы" (TSG). Большинство объектов из сети TSG находятся в пределах пяти километров друг от друга, что указывает на возможное существование в древности "кооперативного сообщества".

Спутниковые снимки, подтвержденные археологическими раскопками, показали, что эти поселения имели правильную круглую форму и были окружены мощными оборонительными сооружениями, сообщает "Российская газета".

Ученые также отмечают, что сеть TSG, вероятно, играла важную роль как центр инноваций в доисторической Европе. Эти открытия свидетельствуют о сложном обществе, а сами постройки датируются периодом расцвета микенцев, хеттов и Нового царства Древнего Египта, приходящимся на 1500-1200 гг. до н. э.

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