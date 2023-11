Физик объяснил особенности и причины необычных магнитных бурь на этой неделе

Your browser does not support the audio element.

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН прогнозируют усиление активности магнитосферы Земли, включая четыре магнитные бури уровня G1.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0