Физик объяснил особенности и причины необычных магнитных бурь на этой неделе

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН прогнозируют усиление активности магнитосферы Земли, включая четыре магнитные бури уровня G1.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Хотя магнитные бури уровня G1 считаются самыми слабыми по пятибалльной шкале, их продолжительность и частота вызывают беспокойство. Эксперты отмечают, что такие длительные периоды геомагнитной активности случаются редко.

Постоянная геомагнитная активность на протяжении всей недели может повлиять на метеозависимых людей. Существует опасность возможного накопительного эффекта, который со временем может ухудшить их состояние.

Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв из Института космических исследований РАН объясняет, что текущая активность связана с солнечным ветром. Он подчеркивает, что несмотря на длительность, ожидаются слабые бури, но магнитное поле Земли будет нестабильным.

Богачёв отмечает, что обычно магнитные бури, вызванные солнечными вспышками, бывают короче и мощнее. Текущее явление, хотя и продолжительное, представляет собой серию более слабых возмущений.

На данный момент не ясно, будет ли эта серия бурь аномальной, но она является самой длительной в этом году. Исследователи также не исключают возможности неожиданных изменений в силе бурь и появления новых полярных сияний.

Несмотря на отсутствие ожидания кумулятивного эффекта от магнитных бурь, Богачёв рекомендует метеочувствительным людям обеспечить себе достаточный отдых, пить больше воды и избегать стресса, особенно в условиях городской среды с ее электромагнитным фоном.