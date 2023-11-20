SR: в США нашли объяснение головной боли после пары бокалов красного вина

Исследователи из Калифорнийского университета сообщают, что фенольные флавоноиды, содержащиеся в красном вине, являются причиной головных болей, которые возникают после употребления 1-2 бокалов. Эта информация представлена в статье в журнале Scientific Reports (SR).

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Головные боли, вызванные красным вином, имеют отличительные особенности от похмелья, которое наступает на следующий день. Симптомы могут появиться всего через полчаса после употребления даже небольшого количества.

После анализов учёные обнаружили, что флаванол кверцетин, присутствующий только в красном вине, обрабатывается организмом и превращается в различные вещества.

Специалисты из Калифорнийского университета выяснили, что глюкуронид кверцетина, содержащийся в напитке, является эффективным ингибитором фермента, который превращает ацетальдегид в ацетат. Если этот фермент подавлен, то ацетальдегид, который является токсичным веществом, может накапливаться в крови, что приводит к головной боли, тошноте, покраснению лица и повышенному потоотделению. Опубликованные результаты исследования могут быть использованы виноделами для уменьшения содержания кверцетина в своей продукции.

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