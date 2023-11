Исследователи из Калифорнийского университета сообщают, что фенольные флавоноиды, содержащиеся в красном вине, являются причиной головных болей, которые возникают после употребления 1-2 бокалов. Эта информация представлена в статье в журнале Scientific Reports (SR).

Фото: "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.