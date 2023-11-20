Ученые выявили влияние детского стресса на поломки в мозге

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из университета штата Огайо обнаружили, что стресс, пережитый в детстве, представляет более серьезную угрозу для головного мозга, чем травма. Этот стресс вызывает эпигенетические изменения в головном мозге, как указано в опубликованном отчете в университете штата Огайо.

Фото: openverse by BLW Photography is licensed under CC BY 2.0

Известно, что травмы головы, полученные в детском возрасте, могут повлиять на социальное поведение в будущем, увеличив риск развития психических расстройств и создавая предпосылки для алкогольной и наркотической зависимости. Американские исследователи предполагают, что подобные изменения могут произойти не только из-за травм, но и из-за интенсивного стресса, пережитого в детстве.

Для выявления механизмов воздействия психоэмоционального стресса на активность генов в мозге ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. В течение 14 дней они временно отделяли новорожденных мышат от их матерей, чтобы создать стресс, имитирующий неблагоприятный детский опыт. Ученые также создали контрольную группу, в которой мыши оставались с матерями все время. На пятнадцатый день части мышей подверглись травме головы, схожей с сотрясением мозга, в наркозе.

После завершения эксперимента исследователи изучили изменения в экспрессии генов в области гиппокампа головного мозга подопытных. Стресс, пережитый как отдельно, так и в сочетании с черепно-мозговой травмой, вызвал генетические изменения в возбуждающих и тормозных нейронах мозга, связанные с его способностью адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Кроме того, мыши, подвергшиеся стрессу, чаще демонстрировали рискованное поведение по сравнению с теми, кто получил травму головы. Они предпочитали открытое пространство, что обычно заставляет грызунов чувствовать себя уязвимыми перед хищниками.

Исследователи предполагают, что последствия сильного стресса, пережитого в детстве, могут быть более опасными для человека, чем травма головы. Они утверждают, что генетические изменения в мозге, вызванные нервным напряжением, могут увеличить риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), наркотической и алкогольной зависимости, а также предрасполагать к саморазрушительному поведению.

Как стресс действует на мозг