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Эксперт Богачёв заявил, что ожидается необычная магнитная буря

1:20
Наука

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, на этой неделе Землю ожидает необычно продолжительная и слабая серия магнитных бурь.

Эксперт Богачёв заявил, что ожидается необычная магнитная буря
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Эксперты обращают внимание на уровень G1 по шкале магнитных бурь, который, несмотря на свою низкую интесивность, вызывает опасения из-за своей продолжительности.

"Будет ли это событие аномальным, станет понятно только в конце недели. Пока прогноз сформирован на необычно продолжительную, но всё же слабую серию бурь", — отметил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

Эксперты связывают повышенную геомагнитную активность с солнечным ветром, который, вероятно, станет самым мощным в этом году. Вопреки обычным краткосрочным бурям, эта серия ожидается длительной и, возможно, сопровождаемой новыми полярными сияниями.

"Воздействие переменного магнитного поля происходит через токи. Тем не менее можно посоветовать самые простые вещи: отдыхать, высыпаться, пить побольше воды", — рекомендует доктор физико-математических наук Сергей Богачёв, добавляя, что вероятность сильных бурь оценивается менее чем на 5%.

День, когда солнечная буря чуть не уничтожила человечество
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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