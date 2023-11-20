Eur. J. Neurol: дорогие и дешевые лекарства от мигрени одинаково эффективны

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Бергена провели исследование, в результате которого выяснилось, что дешевые лекарства эффективно предотвращают мигрень так же, как и более дорогие аналоги. Это исследование было опубликовано в European Journal of Neurology.

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Мигрень — это особый тип головной боли, часто сопровождающийся тошнотой, рвотой, светочувствительностью и звукочувствительностью. Хроническая мигрень может значительно ухудшать качество жизни и работоспособность человека.

Исследователи оценили эффективность различных препаратов от острой мигрени, и в результате выяснилось, что три препарата - ингибиторы CGRP, амитриптилин и симвастатин - обладают высокой эффективностью. При этом ингибиторы CGRP являются более дорогими, чем амитриптилин и симвастатин, но все три препарата практически одинаково эффективны. Это означает, что более доступные лекарства также могут успешно противостоять мигрени, не уступая по эффективности более дорогим аналогам.

Дешёвые аналоги дорогих лекарств. Есть ли польза? Эффект одинаковый? Вся правда о дженериках.