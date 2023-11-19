В России разработали сахарозаменитель для диабетиков

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В российской компании "Эфко" был разработан сахарозаменитель, который обещает быть настоящим спасением для людей, страдающих сахарным диабетом. Этот продукт лишен углеводов и обладает потенциалом изменить взгляд на заменители сахара.

Фото: https://i.thehealthypost.com/

Существующие альтернативы сахару подразделяются на две категории: химические вещества, которые могут быть вредными, и растительные заменители, такие как стевия, но с неоднозначным вкусом и высокой стоимостью.

В "Эфко" же были представлены редкие фрукты из Африки, обладающие сладостью не за счет сахара, а благодаря особенному белку, сообщает Ferra.

Научные специалисты компании разработали метод производства белка, позволяющий микроорганизмам создавать его аналог. Исследования показали, что этот белок в 10 000 раз слаще традиционного сахара, что означает, что всего один грамм этого вещества способен заменить до 10 кг сахара.

Такой сахарозаменитель может стать прорывом в производстве продуктов для людей, страдающих диабетом.

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