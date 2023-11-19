Самый большой в мире реактивный двигатель испытали на максимальной мощности

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Rolls-Royce провела испытания своего реактивного двигателя UltraFan, оснащенного кулером диаметром 365 см, и подтвердила его способность вырабатывать максимальную мощность 64 МВ при использовании экологически чистого авиационного топлива (SAF). Эту информацию предоставило издание New Atlas.

Фото: "File:Haigerloch-nuclear-reactor ArM.JPG" by ArtMechanic is licensed under CC BY-SA 3.0.

Описанный как самый крупный и мощный реактивный двигатель в мире, UltraFan в лабораторных условиях создал тягу более 85 тыс. фунтов (приблизительно 38,5 тыс. кг). Компания заявляет, что этот показатель может быть увеличен до 110 тыс. фунтов (примерно 49,9 тыс. кг) для использования в узкофюзеляжных или широкофюзеляжных самолетах, которые появятся в следующем десятилетии.

Особенностью UltraFan является турбовентилятор с редуктором и системой кулеров с регулируемым шагом. Это обеспечивает оптимальную скорость работы турбины и кулеров, а лопасти из углеродного композита способны изменять свой угол для оптимизации каждого этапа полета.

Использование композитных материалов делает двигатель легче своего аналога, изготовленного из титанового сплава, и при этом более эффективным на 10%, чем предыдущий рекордсмен Trent XWB.