Немецкие психологи из Лейпцигского университета провели исследование, посвященное стратегиям коммуникации при первой встрече с незнакомцами. Изучив различные аспекты взаимодействия, они выделили две основные стратегии — агентную и коллективную. Результаты исследования позволяют сделать выводы о том, какие черты характера способствуют вызову симпатии при первом знакомстве.
Исследование включало 139 молодых участников, которые участвовали в пятиминутных беседах на разные темы. Психологи записывали эти встречи на видео и после оценивали, насколько каждый из участников понравился своей группе.
Оказалось, что существуют две основные стратегии поведения: агентная, характеризующаяся лидерством и уверенностью, и коллективная, включающая в себя вежливость и дружелюбие. Участники, комбинирующие высокие уровни обеих стратегий, чаще вызывали симпатию группы и становились более популярными.
Однако важным фактором оказалось коллективное поведение, особенно доброжелательность и дружелюбие. Индивидуальная симпатия к человеку в большей степени зависела от коллективного поведения. Таким образом, психологи рекомендуют проявлять как уверенность, так и доброжелательность при первом знакомстве или полагаться на мягкие, вежливые и дружелюбные методы коллективного поведения для завоевания расположения.
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