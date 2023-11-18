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Психологи рассказали, что нужно делать, чтобы завоевать симпатию при знакомстве

1:30
Наука

Немецкие психологи из Лейпцигского университета провели исследование, посвященное стратегиям коммуникации при первой встрече с незнакомцами. Изучив различные аспекты взаимодействия, они выделили две основные стратегии — агентную и коллективную. Результаты исследования позволяют сделать выводы о том, какие черты характера способствуют вызову симпатии при первом знакомстве.

Психологи рассказали, что нужно делать, чтобы завоевать симпатию при знакомстве
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследование включало 139 молодых участников, которые участвовали в пятиминутных беседах на разные темы. Психологи записывали эти встречи на видео и после оценивали, насколько каждый из участников понравился своей группе.

Оказалось, что существуют две основные стратегии поведения: агентная, характеризующаяся лидерством и уверенностью, и коллективная, включающая в себя вежливость и дружелюбие. Участники, комбинирующие высокие уровни обеих стратегий, чаще вызывали симпатию группы и становились более популярными.

Однако важным фактором оказалось коллективное поведение, особенно доброжелательность и дружелюбие. Индивидуальная симпатия к человеку в большей степени зависела от коллективного поведения. Таким образом, психологи рекомендуют проявлять как уверенность, так и доброжелательность при первом знакомстве или полагаться на мягкие, вежливые и дружелюбные методы коллективного поведения для завоевания расположения.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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