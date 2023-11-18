Мутации в клетках мозга вызывают у людей болезнь Альцгеймера

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института обучения и памяти Пикауэра Массачусетского технологического института пришли к выводу о возможной причине развития болезни Альцгеймера. Они выявили, что мутации в гене TREM2, которые приводят к нарушению функции микроглии, могут вызывать повреждение нейронов в головном и спинном мозге. Об этом сообщает Wiley Online Library.

Фото: Минздрав РФ

Микроглия выполняет функции иммунной системы и создает оптимальные условия для работы и выживания нейронов. Однако при наличии мутации R47H/+ в белке TREM2 микроглия может вызвать воспалительный процесс, который повреждает нервную ткань.

Воспаление может возникнуть как в результате контакта с вредными веществами, так и из-за инфекций. Ученые предполагают, что микроглия снижает способность головного мозга очищаться от белковой молекулы бета-амилоида. Этот белок находится внутри клеток пораженного нейрона и считается основной причиной развития болезни Альцгеймер.

Таким образом, понимание механизмов развития болезни Альцгеймера становится более ясным. Это открытие может способствовать разработке новых методов лечения и предотвращения данного заболевания.