Над Новой Англией взорвался метеорит и напугал жителей

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Вечером 20 октября жители Новой Англии стали свидетелями необычного явления — громкого звука, протяженностью 12 секунд, который вызвал вибрации зданий и треск оконных стекол. Гарвардская обсерватория подтвердила регистрацию этого звука после получения сообщений от местных жителей, сообщает gorodche.ru, ссылаясь на информацию от Glasnews.bg.

Фото: Openverse by Hopeful in NJ is licensed under CC BY-NC 2.0

Известный физик и исследователь явлений связанных с НЛО, Ави Леб провел свое расследование и определил, что источником звука был взрыв огромного метеорита, который сгорел в атмосфере Земли. Этот метеорит входил в состав метеорного потока Ориониды.

Ави Леб подчеркнул, что продолжительный рев длился 12 секунд и был вызван внезапным выбросом энергии метеорита, создавшим ударную волну в атмосфере. Скорость распространения взрывной волны оценивается приблизительно в 340 м/с, и его воздействие распространилось на расстояние около 40 км от эпицентра взрыва, что эквивалентно 2,4 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Результаты исследования показали, что данное явление не имеет отношения к НЛО, а представляет собой естественное явление.

Метеориты подобные тем, что взорвались, способны вырабатывать значительное количество энергии, вызывая ударные волны. Ежегодно Земля пересекает метеоритный поток Ориониды, включающий в себя обломки комет, которые могут порождать подобные события.