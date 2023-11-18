Исследования, опубликованные в Daily Mail, показывают, что пробиотики положительно влияют на здоровье кишечника, а также могут быть полезны для защиты от деменции. Это важно для пожилых людей, так как они подвержены риску развития этого расстройства.
Пробиотики — это препараты, содержащие полезные кишечные бактерии, которые также можно найти в определенных продуктах, таких как йогурт, творог и соевые бобы. Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Рединга, выявило, что пожилые люди, принимающие добавки с пробиотиками, испытывали улучшение когнитивных функций, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
Однако, исследователи все еще не совсем понимают, как именно пробиотики оказывают положительное влияние на мозг. Некоторые считают, что связь между мозгом и кишечником играет ключевую роль. Кишечные бактерии регулируют иммунитет, аппетит, вес и настроение, и, вероятно, влияют на функционирование мозга.
Неясно, какие именно штаммы пробиотиков наиболее полезны для мозга, поэтому рекомендуется принимать препараты, содержащие смесь лактобактерий, бифидобактерий и лактококков. Эти штаммы были наиболее широко изучены и доказали свою эффективность.
Пробиотики могут быть полезны не только для пожилых людей, но и для молодых. В другом исследовании, проведенном в 2019 году, женщины в возрасте от 18 до 40 лет, принимавшие пробиотики в течение 28 дней, демонстрировали лучшую способность справляться с задачами при стрессе в отличии с теми, кто принимал плацебо.
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