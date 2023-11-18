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Исследование показало, что пробиотики могут снизить риск болезнь Альцгеймера

1:48
Наука

Исследования, опубликованные в Daily Mail, показывают, что пробиотики положительно влияют на здоровье кишечника, а также могут быть полезны для защиты от деменции. Это важно для пожилых людей, так как они подвержены риску развития этого расстройства.

Исследование показало, что пробиотики могут снизить риск болезнь Альцгеймера
Фото: "лекарства #medicine #medical, #pharmacy" Эйяда Эльбаюми лицензированы в соответствии с CC BY 2.0.

Пробиотики — это препараты, содержащие полезные кишечные бактерии, которые также можно найти в определенных продуктах, таких как йогурт, творог и соевые бобы. Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Рединга, выявило, что пожилые люди, принимающие добавки с пробиотиками, испытывали улучшение когнитивных функций, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Однако, исследователи все еще не совсем понимают, как именно пробиотики оказывают положительное влияние на мозг. Некоторые считают, что связь между мозгом и кишечником играет ключевую роль. Кишечные бактерии регулируют иммунитет, аппетит, вес и настроение, и, вероятно, влияют на функционирование мозга.

Неясно, какие именно штаммы пробиотиков наиболее полезны для мозга, поэтому рекомендуется принимать препараты, содержащие смесь лактобактерий, бифидобактерий и лактококков. Эти штаммы были наиболее широко изучены и доказали свою эффективность.

Пробиотики могут быть полезны не только для пожилых людей, но и для молодых. В другом исследовании, проведенном в 2019 году, женщины в возрасте от 18 до 40 лет, принимавшие пробиотики в течение 28 дней, демонстрировали лучшую способность справляться с задачами при стрессе в отличии с теми, кто принимал плацебо.

⚠️ ОСТОРОЖНО! ⚠️ 7 НЕОЖИДАННЫХ ФАКТОРОВ ДЕМЕНЦИИ и БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА || Как просто снизить риски
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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