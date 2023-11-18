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Британские ученые планируют воскресить мамонтов в течение 5 лет

1:21
Наука

Британские ученые из биотехнологической компании Coloccal Biosciences готовятся к эксперименту — воссозданию шерстистого мамонта с использованием ДНК. Планы включают в себя получение первого детеныша уже к 2028 году, как сообщает Daily Mail.

Британские ученые планируют воскресить мамонтов в течение 5 лет
Фото: openverse by Mauricio Antón is licensed under CC BY 2.5

Согласно информации из таблоида, ученые планируют скрестить генетический материал шерстистых мамонтов, обнаруженных в вечной мерзлоте, с ДНК азиатских слонов. Хотя подробности процесса не разглашаются, представители компании отмечают, что на определенном этапе эмбрион мамонта могут вживить в организм суррогатных слоних.

Генеральный директор компании Coloccal Biosciences уверен, что получится "очень харизматичное существо" с холодостойкими свойствами шерстистого мамонта.

В утопичном плане ученые предвидят выпуск родившихся мамонтов в условия тундры, где они, согласно их мнению, могут успешно одичать.

Слоган проекта звучит обещающе: "Возвращение шерстистого мамонта — возвращение лучшей Земли."

Однако, не все в научном сообществе разделяют энтузиазм. Многие биологи считают, что введение нового вида в существующую экосистему может вызвать дисбаланс.

Американские ученые планируют клонировать мамонта и выпустить в Сибири через 6 лет
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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