Использование современных технологий сказалось на детском мозге

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование цифровой техники привнесло значительные изменения в развитие и функционирование мозга детей. В последние десятилетия мобильные устройства, компьютеры и интернет стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих детей по всему миру, используясь ими для образовательных целей, развлечений, коммуникации и доступа к информации.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Однако, растущее количество исследований подтверждает заметное воздействие цифровой техники на развитие мозга. Например, избыточное время, проведенное детьми перед экранами, ассоциируется с уменьшением объема серого вещества в мозге, особенно в областях, ответственных за концентрацию, внимание и самоконтроль. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению когнитивных способностей и увеличению риска развития психических расстройств, таких как депрессия и тревога.

Помимо этого, постоянное использование цифровой техники может оказывать влияние на развитие социальных навыков. Дети все больше времени проводят с виртуальными друзьями и виртуальной реальностью, что может снизить их способность строить и поддерживать настоящие, глубокие межличностные отношения. В результате они могут сталкиваться с трудностями в общении, развитии эмпатии и понимании социальных норм.

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