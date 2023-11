Марс хоть и известен как красная планета, верхние слои его атмосферы излучают слабый зелёный свет. С использованием орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) от Европейского космического агентства (ESA), учёные впервые зафиксировали свечение атмосферы Марса в зелёном световом диапазоне.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0