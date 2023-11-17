На Марсе космонавтами обнаружено жуткое зеленое небо

Марс хоть и известен как красная планета, верхние слои его атмосферы излучают слабый зелёный свет. С использованием орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) от Европейского космического агентства (ESA), учёные впервые зафиксировали свечение атмосферы Марса в зелёном световом диапазоне.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

Этот феномен (дневное и ночное свечение, в зависимости от времени суток) был предполагаемым явлением на красной планете уже около 40 лет, но первое наблюдение за ним произошло всего десятилетие назад благодаря орбитальному аппарату Mars Express, также принадлежащему ESA. Этот аппарат обнаружил свечение в инфракрасном спектре. Затем, в 2020 году, учёные наблюдали это явление в видимом свете с использованием TGO, но уже в дневное время суток на Марсе. Теперь мы видим это свечение и ночью с помощью TGO.

"Эти неожиданные и интересные наблюдения будут важными для будущих миссий на Красную Планету", — отметил планетолог Университета Льежа Жан-Клод Жерард в заявлении от ESA.

"Интенсивность свечения ночью в полярных регионах настолько высока, что даже простые и относительно недорогие инструменты на орбите Марса могут картографировать и отслеживать атмосферные потоки.

Возможно, будущая миссия ESA позволит включить камеру для глобального изображения. Кроме того, свечение достаточно яркое, чтобы быть замеченным будущими астронавтами как с орбиты, так и с поверхности Марса во время полярной ночи.

Изучение ночного свечения на Марсе, которое будет продолжено в рамках миссии TGO, также предоставит учёным представление о процессах, происходящих в атмосфере планеты.

"Дистанционное зондирование этих излучений — отличный инструмент для изучения состава и динамики верхней атмосферы Марса на высотах от 40 до 80 км", — подчеркнул исследователь Лаборатории планетарной и атмосферной физики (LPAP) Университета Льежа Бенуа Обер.

Изучение атмосферы Марса также может помочь в проектировании будущих космических аппаратов для красной планеты. Более глубокое понимание её плотности поможет создавать спутники, способные справляться с сопротивлением, создаваемым марсианской атмосферой, а также разрабатывать парашюты, способные спускать грузы на поверхность красной планеты.

Результаты исследования команды были опубликованы в журнале Nature Astronomy 9 ноября.

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Всё что мы обнаружили на Марсе - 2023 - Покорение Красной Планеты.