Эндокринолог Хохунов рассказал, можно ли полностью вылечить диабет

Заведующий отделением эндокринологии СПб ГБУЗ "Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко" Олег Хохунов поделился информацией о том, что количество случаев сахарного диабета в России и по всему миру стремительно увеличивается. Основной причиной этого роста являются недостаточная физическая активность и неправильные пищевые привычки.
Эксперт отметил, что полное излечение от этого заболевания невозможно, но можно достичь стадии ремиссии. Первый тип диабета диагностируется при гибели клеток поджелудочной железы, ответственной за выработку инсулина. Пациентам с этим типом диабета предлагается только заместительная терапия инсулином.
Основной механизм развития второго типа диабета — невосприимчивость клеток к действию инсулина, то есть их инсулинорезистентность. Врач пояснил, что при соблюдении правильного рациона питания и уменьшении веса человек может стабилизировать уровень сахара даже без применения медикаментозного лечения.
Врач подчеркнул, что диабет не является приговором, и каждый может поддерживать хорошее самочувствие на протяжении всей жизни. Однако без лечения заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как ампутации конечностей, потеря зрения и нарушения функций почек.
Главный диабетолог Комитета по здравоохранению Ирина Карпова сообщила, что сахарный диабет в настоящее время является одним из самых распространенных хронических заболеваний.
В Петербурге зарегистрированы 178,7 тысячи пациентов с сахарным диабетом, включая 2,6 тысячи детей и подростков, как сообщает издание argumenti. ru.
Врач-эндокринолог Елена Киселева поделилась информацией о том, что инсулинорезистентность, то есть устойчивость к действию инсулина, может привести к развитию сахарного диабета. Она также подчеркнула, что это состояние может возникнуть у человека с нормальной массой тела.
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