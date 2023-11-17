Эндокринолог Хохунов рассказал, можно ли полностью вылечить диабет

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Заведующий отделением эндокринологии СПб ГБУЗ "Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко" Олег Хохунов поделился информацией о том, что количество случаев сахарного диабета в России и по всему миру стремительно увеличивается. Основной причиной этого роста являются недостаточная физическая активность и неправильные пищевые привычки.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт отметил, что полное излечение от этого заболевания невозможно, но можно достичь стадии ремиссии. Первый тип диабета диагностируется при гибели клеток поджелудочной железы, ответственной за выработку инсулина. Пациентам с этим типом диабета предлагается только заместительная терапия инсулином.

Основной механизм развития второго типа диабета — невосприимчивость клеток к действию инсулина, то есть их инсулинорезистентность. Врач пояснил, что при соблюдении правильного рациона питания и уменьшении веса человек может стабилизировать уровень сахара даже без применения медикаментозного лечения.

Врач подчеркнул, что диабет не является приговором, и каждый может поддерживать хорошее самочувствие на протяжении всей жизни. Однако без лечения заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как ампутации конечностей, потеря зрения и нарушения функций почек.

Главный диабетолог Комитета по здравоохранению Ирина Карпова сообщила, что сахарный диабет в настоящее время является одним из самых распространенных хронических заболеваний.

В Петербурге зарегистрированы 178,7 тысячи пациентов с сахарным диабетом, включая 2,6 тысячи детей и подростков, как сообщает издание argumenti. ru.

Врач-эндокринолог Елена Киселева поделилась информацией о том, что инсулинорезистентность, то есть устойчивость к действию инсулина, может привести к развитию сахарного диабета. Она также подчеркнула, что это состояние может возникнуть у человека с нормальной массой тела.

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