Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия создала новую "ракету-метеорит": шансов нет
Режиссёр Никита Михалков признался, что недоволен увольнением актрисы Олеси Железняк из-за позиции по СВО
Вертолёт Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб
Foreign Affairs: переход ВСУ к обороне не помешает наносить удары по России
Врач рассказал о причинах и профилактике болезни Альцгеймера
В НАТО мечтают снять с Молдавии проклятие (географическое)
Актриса Раиса Максимова переписала квартиру в центре Москвы на внука
Актёр Долинский рассказал, что Инна Чурикова сомневалась в своей игре на сцене
Опрос показал, что половина россиян не способна приобрести автомобиль

Эндокринолог Хохунов рассказал, можно ли полностью вылечить диабет

2:12
Наука

Заведующий отделением эндокринологии СПб ГБУЗ "Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко" Олег Хохунов поделился информацией о том, что количество случаев сахарного диабета в России и по всему миру стремительно увеличивается. Основной причиной этого роста являются недостаточная физическая активность и неправильные пищевые привычки.

Эндокринолог Хохунов рассказал, можно ли полностью вылечить диабет
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт отметил, что полное излечение от этого заболевания невозможно, но можно достичь стадии ремиссии. Первый тип диабета диагностируется при гибели клеток поджелудочной железы, ответственной за выработку инсулина. Пациентам с этим типом диабета предлагается только заместительная терапия инсулином.

Основной механизм развития второго типа диабета — невосприимчивость клеток к действию инсулина, то есть их инсулинорезистентность. Врач пояснил, что при соблюдении правильного рациона питания и уменьшении веса человек может стабилизировать уровень сахара даже без применения медикаментозного лечения.

Врач подчеркнул, что диабет не является приговором, и каждый может поддерживать хорошее самочувствие на протяжении всей жизни. Однако без лечения заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как ампутации конечностей, потеря зрения и нарушения функций почек.

Главный диабетолог Комитета по здравоохранению Ирина Карпова сообщила, что сахарный диабет в настоящее время является одним из самых распространенных хронических заболеваний.

В Петербурге зарегистрированы 178,7 тысячи пациентов с сахарным диабетом, включая 2,6 тысячи детей и подростков, как сообщает издание argumenti. ru.

Врач-эндокринолог Елена Киселева поделилась информацией о том, что инсулинорезистентность, то есть устойчивость к действию инсулина, может привести к развитию сахарного диабета. Она также подчеркнула, что это состояние может возникнуть у человека с нормальной массой тела.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение. 

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Последние материалы
Актриса Раиса Максимова переписала квартиру в центре Москвы на внука
Актёр Долинский рассказал, что Инна Чурикова сомневалась в своей игре на сцене
Опрос показал, что половина россиян не способна приобрести автомобиль
Депутат Драпеко заявила, что Пугачёва разочаровала и потеряла фанатов
Масочный режим возвращается в Санкт-Петербург
Дмитрий Песков о дочери Елизавете: "У нее была непростая жизнь, она жила бедно"
Авиакомпания "Россия" будет контролировать расход туалетной бумаги
В России может появиться альтернатива Евровидению
Израиль выбрал переговорщика по Палестине - Россию
Путин заступился за представителей ЛГБТ: эти люди имеют права на то, чтобы показать себя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников