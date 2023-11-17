Врач рассказал о причинах и профилактике болезни Альцгеймера

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Болезнь Альцгеймера приводит к нарушениям памяти и лишает людей способности говорить, выполнять повседневные задачи и узнавать близких. В настоящее время это состояние необратимо, однако человечество вступает в новую эру, где скоро могут появиться первые эффективные лекарства для терапии деменции. Об этом сообщил доктор Кришнанкутти Сатиан, заведующий кафедрой неврологии в Медицинском центре Милтона С. Хершиз (MSHMC), на сайте Университета штата Пенсильвания.

Фото: Минздрав РФ

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, которая приводит к потере памяти и ухудшению других когнитивных способностей до такой степени, что это мешает повседневной жизни. Прогрессирование заболевания медленное, и изменения в мозге начинают происходить десятилетия до появления выраженных симптомов. Болезнь Альцгеймера вызывает потерю нервных клеток по всему мозгу и уменьшение его объема.

На данный момент не существует лекарств от болезни Альцгеймера, однако недавно одобренные препараты, такие как леканемаб, могут немного облегчить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания. Тем не менее, они сопровождаются потенциально серьезными побочными эффектами, которые необходимо учитывать перед принятием решения о приеме лекарств. В ближайшее время ожидаются разработка новых, более эффективных препаратов, так как появляется все больше данных о причинах болезни Альцгеймера.

"Мы вступаем в новую эру, так как все исследования, проведенные людьми в течение десятилетий, начинают приносить результаты", — отметил Сатиан.

Хотя точные причины болезни Альцгеймера неизвестны, доказано, что регулярные аэробные тренировки (не менее 30 минут пять дней в неделю), богатое фруктами и овощами питание с ограниченным количеством красного мяса, например, средиземноморская диета, а также лечение гипертонии и диабета при их наличии существенно снижают риск развития деменции. Чем раньше внедряются изменения образа жизни, тем больше вероятность избежать старческого слабоумия.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...