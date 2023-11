Найден новый способ выявления болезней Альцгеймера и Паркинсона

Международный научный коллектив из США и Китая разработал портативное устройство, которое без вмешательства в организм может выявлять заболевания Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Это устройство основано на использовании электрических, а не химических биомаркеров, что придает ему особую точность. Состоящее из микросхемы с высокочувствительным транзистором, изготовленным из одного атомного слоя графена, и трех электродов, устройство включает в себя зонд, подключенный к одному из электродов.

Этот зонд связан с бета-амилоидным или тау-белком, а также альфа-синуклеином — специфическими индикаторами нейродегенеративных заболеваний. Связывание белков с зондом-аптамером приводит к изменению тока между электродами, что, в свою очередь, позволяет выявить определенные биомаркеры. При экспериментах на бета-амилоидных белках, извлеченных из мозга пациентов, устройство успешно выявляло характерные биомаркеры для Паркинсона и Альцгеймера с точностью, сравнимой с современными методами.

Кроме того, устройство функционирует при очень низких концентрациях образцов. Полученные данные могут быть переданы беспроводным путем на ноутбук или смартфон.

В дальнейших исследованиях ученые планируют проверить эффективность устройства на образцах плазмы крови и спинномозговой жидкости, а также на образцах слюны и мочи. Выход устройства на рынок запланирован на следующий год.

