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Ученые открыли способ снижения риска деменции при гипертонии

2:39
Наука

Ученые из Тулейнского университета провели исследование, выявив, что более тщательный контроль артериального давления у взрослых с гипертонией значительно снижает вероятность развития деменции. Результаты исследования были представлены на научной конференции Американской кардиологической ассоциации.

Ученые открыли способ снижения риска деменции при гипертонии
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследование включило в себя 34 тысячи человек в возрасте старше 40 лет из 326 деревень Китая. Все участники страдали от гипертонии, то есть артериального давления 140/90 мм рт. ст. или выше, или 130/80 мм рт. ст. или выше у лиц с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Половину участников случайным образом отнесли к группе стандартного контроля давления, а другую половину — к группе с интенсивным вмешательством. В первой группе пациенты получали обычное лечение у местных врачей, а во второй группе им предоставлялись лекарства бесплатно или со скидкой, причем план лечения был персонализирован с целью снижения давления до уровня менее 130/80 мм рт. ст.

Через 48 месяцев среднее артериальное давление в группе с интенсивным вмешательством снизилось до 128/73 мм рт. ст., по сравнению с 148/81 мм рт. ст. в группе стандартного контроля. Участники из группы вмешательства также продемонстрировали на 15% меньший риск развития деменции и на 16% меньший риск общего ухудшения памяти по сравнению с теми, кто получал обычное лечение. Кроме того, более тщательный контроль давления сопровождался уменьшением риска смерти и госпитализации.

Авторы работы подчеркнули важность широкого внедрения более интенсивного контроля артериального давления для снижения общей нагрузки деменции. Ранее проведенные наблюдательные исследования свидетельствуют о том, что у лиц с гипертонией риск деменции увеличивается на 42% по сравнению со здоровыми, если они не поддерживают давление в норме.

С другой стороны, у тех, кто следит за уровнем давления, риск деменции аналогичен риску у здоровых сверстников. Однако для более точного определения влияния снижения артериального давления на риск деменции у взрослых без гипертонии требуются дополнительные исследования.

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ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ! Вся правда о повышенном давлении...
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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