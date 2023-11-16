RuVDS: российский спутник размером со спичечный коробок изучит кибербезопасность

Российский спутник-сервер будет изучать кибербезопасность космических аппаратов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на компанию RuVDS.
Отмечается, что будет работать как хостинг-провайдер.
"Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году", — сообщили в RuVDS.
В компании также отметили, что исследования будут проводиться на инфраструктуре, обеспечивающей связь с аппаратом, а также на самом спутнике.
Серия экспериментов даст возможность выявить уязвимые места спутников и сделать выводы по доработке существующих механизмов взаимодействия с ними.
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