RuVDS: российский спутник размером со спичечный коробок изучит кибербезопасность

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Российский спутник-сервер будет изучать кибербезопасность космических аппаратов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на компанию RuVDS.

Фото: RuVDS

Отмечается, что будет работать как хостинг-провайдер.

"Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году", — сообщили в RuVDS.

В компании также отметили, что исследования будут проводиться на инфраструктуре, обеспечивающей связь с аппаратом, а также на самом спутнике.

Серия экспериментов даст возможность выявить уязвимые места спутников и сделать выводы по доработке существующих механизмов взаимодействия с ними.

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