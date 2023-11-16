Ученые нашли останки собак, которых заводили викинги

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеозоолог Кристофер Николс провел исследование останков трех собак, обитавших на востоке современной территории Швеции в период викингов.

Фото: openverse by mrspattinson is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Николса, эти собаки, жившие примерно 3 тысячи лет назад, наиболее схожи с современными борзыми. Их высота в холке составляла около 60 сантиметров, а предплечья и голени были примечательно длинными по сравнению с плечами и бедрами.

Все свои выводы палеонтолог представил в European Journal of Archaeology.

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