Ученые нашли останки собак, которых заводили викинги

Палеозоолог Кристофер Николс провел исследование останков трех собак, обитавших на востоке современной территории Швеции в период викингов.
По мнению Николса, эти собаки, жившие примерно 3 тысячи лет назад, наиболее схожи с современными борзыми. Их высота в холке составляла около 60 сантиметров, а предплечья и голени были примечательно длинными по сравнению с плечами и бедрами.
Все свои выводы палеонтолог представил в European Journal of Archaeology.
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