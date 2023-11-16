22, 24 и 25 ноября ожидаются сильнейшие магнитные бури на Земле

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22 ноября на Земле ожидается сильное магнитное возмущение. По прогнозам специалистов, подобные явления также ожидаются 24 и 25 ноября. Эту информацию сообщает портал NEWS. ru.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

22 ноября магнитное возмущение достигнет уровня G1 и будет продолжаться весь день. В этот период метеозависимые люди могут испытывать негативные воздействия на свое здоровье, такие как слабость, головные боли, перепады артериального давления и повышенная сонливость.

Также отмечается, что до конца текущего года следует ожидать появления новых магнитных бурь.

"Активность Солнца продолжает расти, и снижение ее не прогнозируется. По меньшей мере еще два года подобные бури будут регулярно повторяться. Вероятность их возникновения перед Новым годом достаточно высока", — пояснил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев.

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