22 ноября на Земле ожидается сильное магнитное возмущение. По прогнозам специалистов, подобные явления также ожидаются 24 и 25 ноября. Эту информацию сообщает портал NEWS. ru.
22 ноября магнитное возмущение достигнет уровня G1 и будет продолжаться весь день. В этот период метеозависимые люди могут испытывать негативные воздействия на свое здоровье, такие как слабость, головные боли, перепады артериального давления и повышенная сонливость.
Также отмечается, что до конца текущего года следует ожидать появления новых магнитных бурь.
"Активность Солнца продолжает расти, и снижение ее не прогнозируется. По меньшей мере еще два года подобные бури будут регулярно повторяться. Вероятность их возникновения перед Новым годом достаточно высока", — пояснил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев.
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