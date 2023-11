Your browser does not support the audio element.

22 ноября на Земле ожидается сильное магнитное возмущение. По прогнозам специалистов, подобные явления также ожидаются 24 и 25 ноября. Эту информацию сообщает портал NEWS. ru.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0