У Федора Конюхова в планах новые рекорды

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Ф. Конюхов с пилотом Игорем Потапкиным попытается установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане (паралете) в высоких широтах Арктики.

Фото: Openverse by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

"Отправной точкой нового рекорда станет архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда экспедицию доставит атомный ледокол "50 лет Победы". Отсюда путешественники начнут свой рекордный полет в сторону точки географического Северного полюса – 90 градусов северной широты", – сообщил Оскар Конюхов.

Пилоты планируют пролететь свыше 600 километров над просторами Северного ледовитого океана. Взлет и посадка пройдут на дрейфующих льдах Арктики.

Мотопараплан представляет собой специальную двухместную тележку весом 150 килограммов с четырехтактным двигателем.

После приземления в пункте назначения Федор Конюхов развернет одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане, на которой проживет три недели. За это время он продолжит выполнять научную программу Института океанологии им. П. Ширшова РАН.

До Федорова Конюхова в районе Северного полюса никто в одиночку не жил и не работал, в первый раз путешественник провел на такой полярной станции две недели.

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