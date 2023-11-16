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Учёные САФУ нашли способ дать вторую жизнь упаковкам из-под молока

2:09
Наука

Учёные САФУ предложили метод сухого разлома для повторной переработки сложной многокомпонентной бумаги, включая упаковку типа "тетрапак". Эта новая технология облегчит процесс утилизации и позволит повторно использовать такие отходы. Информацию об этом сообщили в пресс-службе университета.

Учёные САФУ нашли способ дать вторую жизнь упаковкам из-под молока
Фото: https://perfectdailygrind.com/2016/03/coffee-science-everything-you-need-to-know-about-milk/

По словам исследователей, в России большая часть сложных бумажных изделий не подлежит переработке и попадает на свалки, в результате чего накапливаются твёрдые отходы. К ним относятся многокомпонентные упаковки, ламинированная и фольгированная бумага типа "тетрапак", а также влагостойкие виды картона.

Учёные из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В.Ломоносова (САФУ) провели эксперименты с использованием метода сухого разлома, который позволяет сохранить важные свойства волокна в трудно перерабатываемой макулатуре и использовать их повторно при производстве бумаги и картона.

"За счёт сухого размола пластиковые слои измельчаются и могут более эффективно удаляться из волокнистой массы или, например, интегрироваться в неё с получением дизайнерских крапчатых бумаги и картона", — поделилась профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств САФУ Юлия Севастьянова.

Получаемая масса может быть пригодна для вторичной переработки в бумажные изделия.

Преподаватель рассказала, что обычно для переработки бумажных изделий используются мокрые процессы, которые проходят в присутствии воды. Однако такой подход неэффективен и требует больших затрат, особенно при обработке сложных многокомпонентных упаковок.

Специалист отметила, что в России нет производств, которые могли бы использовать метод сухого разлома для повторной переработки таких упаковок в бумагу и картон, хотя в мире такой метод уже известен. Это новое технологическое решение позволит утилизировать отходы, которые сейчас отправляются на свалку и приводят к увеличению объёма твердых отходов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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