Учёные САФУ нашли способ дать вторую жизнь упаковкам из-под молока

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные САФУ предложили метод сухого разлома для повторной переработки сложной многокомпонентной бумаги, включая упаковку типа "тетрапак". Эта новая технология облегчит процесс утилизации и позволит повторно использовать такие отходы. Информацию об этом сообщили в пресс-службе университета.

Фото: https://perfectdailygrind.com/2016/03/coffee-science-everything-you-need-to-know-about-milk/

По словам исследователей, в России большая часть сложных бумажных изделий не подлежит переработке и попадает на свалки, в результате чего накапливаются твёрдые отходы. К ним относятся многокомпонентные упаковки, ламинированная и фольгированная бумага типа "тетрапак", а также влагостойкие виды картона.

Учёные из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В.Ломоносова (САФУ) провели эксперименты с использованием метода сухого разлома, который позволяет сохранить важные свойства волокна в трудно перерабатываемой макулатуре и использовать их повторно при производстве бумаги и картона.

"За счёт сухого размола пластиковые слои измельчаются и могут более эффективно удаляться из волокнистой массы или, например, интегрироваться в неё с получением дизайнерских крапчатых бумаги и картона", — поделилась профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств САФУ Юлия Севастьянова.

Получаемая масса может быть пригодна для вторичной переработки в бумажные изделия.

Преподаватель рассказала, что обычно для переработки бумажных изделий используются мокрые процессы, которые проходят в присутствии воды. Однако такой подход неэффективен и требует больших затрат, особенно при обработке сложных многокомпонентных упаковок.

Специалист отметила, что в России нет производств, которые могли бы использовать метод сухого разлома для повторной переработки таких упаковок в бумагу и картон, хотя в мире такой метод уже известен. Это новое технологическое решение позволит утилизировать отходы, которые сейчас отправляются на свалку и приводят к увеличению объёма твердых отходов.

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