Учёные обнаружили положительное влияние домашних животных на работу мозга

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из США пришли к выводу, что наличие домашних животных позволяет сохранять высокие умственные способности на протяжении более продолжительного периода.

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Исследователи проанализировали данные о 637 участниках в возрасте от 51 до 101 года, которые были собраны в течение длительного времени. Результаты тестов на когнитивные способности показали, что, несмотря на влияние возраста, у владельцев собак и кошек замедление этого показателя происходило гораздо дольше, сообщает "Московский комсомолец".

Это особенно заметно относительно таких аспектов, как память, исполнительные функции, скорость обработки информации, речевые навыки и психомоторная скорость.

Особенно "эффективными" для сохранения хорошей памяти и речевых функций оказались кошки, но в целом наиболее положительное воздействие наблюдалось не только при наличии животного, но и при его выгуливании.

Хотя результаты не дают однозначного ответа о том, помогают ли животные сохранять когнитивные способности (так как могут существовать другие факторы, влияющие на эту связь), ученые, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports, считают такую интерпретацию вполне вероятной.

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Зачем заводить домашних животных?