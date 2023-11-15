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После взрыва черной дыры нарушились слои атмосферы Земли

2:12
Наука

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о зафиксированном событии, являющемся самым мощным гамма-всплеском в истории наблюдений. Этот уникальный взрыв был зафиксирован 9 октября 2022 года космическим телескопом Integral и вызвал серьезные нарушения в ионосфере Земли.

После взрыва черной дыры нарушились слои атмосферы Земли
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Открытие сделано Международной астрофизической лабораторией гамма-излучения (Интеграл), основанной в 2002 году. Этот лабораторный комплекс ежедневно регистрирует гамма-всплески, но событие под обозначением GRB 221009A было необычайно ярким и продолжительным.

Гамма-всплески, как правило, связаны с энергетическими выбросами от взрывающихся звезд, таких как сверхновые, или столкновения сверхплотных нейтронных звезд. Однако GRB 221009A оказался в десять раз мощнее своих предшественников. Статистически такие мощные гамма-всплески, как GRB 221009A, происходят на Земле лишь раз в 10 000 лет, сообщает "Российская газета".

После проведения исследования установлено, что источник GRB находится в галактике, удаленной от нас почти на два миллиарда световых лет. Это событие, получившее название "взрыв из прошлого", произошло два миллиарда лет назад, и его энергетические волны только недавно достигли Земли, вызвав значительные изменения в ионосфере.

Интересно, что эти возмущения затронули нижние слои ионосферы, расположенные всего в нескольких десятках километров над поверхностью Земли. Это привело к увеличению ионизации в нижней части ионосферы, проявившемуся в очень низкочастотных радиосигналах, отражающихся между Землей и ее нижней ионосферой. В результате события GRB 221009A ионосфера, по сути, "опустилась" на более низкие высоты, оставив отпечаток, сравнимый с воздействием крупной солнечной вспышки.

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ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ ЧЕРНАЯ ДЫРА ВЗОРВЕТСЯ?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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